Погода на завтра: в Карпатах дожди с мокрым снегом
13:19, 03 мая 2011Общество
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Прогноз синоптиков
Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы, в Карпатах дожди с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Карпатах на протяжении суток 1-6° тепла, ночью на высокогорье заморозки 0-3°.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°, в восточных областях до 23°.
В Киевской области в среду ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.
В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.
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