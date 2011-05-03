Погода на завтра: в Карпатах дожди с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы, в Карпатах дожди с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в Карпатах на протяжении суток 1-6° тепла, ночью на высокогорье заморозки 0-3°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°, в восточных областях до 23°.

В Киевской области в среду ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20°.

В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.