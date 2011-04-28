В Киеве накрыли порносайт, популярный как прогноз погоды

Оперативники столичного управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили один из крупнейших в мире порносайтов – Pornolab.net.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, с помощью простой регистрации пользователи получали доступ к фото- и видеоматериалам порнографического характера без каких-либо возрастных ограничений.

Как отмечается в сообщении, это уже второй подобный случай в столице. В 2008 году милиции удалось разоблачить аналогичный сайт и задержать организатора этого ресурса и распространителя материалов порнографического характера. На данный момент этот гражданин гражданин отбывает наказание.

Ежедневно Pornolab посещали около 150 тысяч пользователей. Согласно статистическим данным, этот сайт занимает 1887 место по посещаемости в мире, 93 место в России и 126 место в Украине. Для сравнения, один из самых популярных метеорологических украинских сайтов Мeteoprog занимает в этом же рейтинге 123 место. Услугами Pornolab пользовались приблизительно 2 миллиона зарегистрированных пользователей. Треть из них – в Украине.

Оперативникам удалось установить местонахождение серверов. Они размещались в Киеве. Сейчас все оборудование изъято и направлено на экспертное исследование.

Снятая с компьютеров информация поможет милиции установить не только лиц, которые создали и администрировали указанный ресурс. Торрент-сайт предусматривает взаимообмен информацией между пользователями. Следовательно, посетители этого ресурса имеют непосредственное отношение к распространению порнографии и также должны быть наказаны, отмечается в сообщении столичного главка милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины («Распространение видеопродукции порнографического содержания»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 годов, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрации.