Майору милиции за тысячу долларов взятки дали два года

В Запорожье к двум годам лишения свободы приговорен майор милиции, задержанный за вымогательство и получение 1 тыс. долларов взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Запорожской области, старший участковый инспектор Ленинского райотдела Запорожья был задержан сотрудниками СБУ непосредственно при получении от местного жителя взятки в размере 1 тыс. долларов.

Данную сумму майор милиции вымогал за невозбуждение в отношении местного жителя уголовного дела. Также было установлено, что потерпевший был вынужден приобрести для инспектора компьютерную технику.

По материалам СБУ прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Ленинский райсуд Запорожья признал участкового инспектора виновным и приговорил к двухлетнему сроку лишения свободы.

Решением Апелляционного суда Запорожской области приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.