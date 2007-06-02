Пока Черновецкий дарил золото на храм, Тимошенко лишила его большинства

БЮТ лишил Киевский городской совет большинства. Об этом лидер блока Юлия Тимошенко заявила сегодня на брифинге, пишет РБК-Украина. По ее словам, съезд принял решение о лишении мандатов некоторых депутатов Киевсовета, которые, в частности, принимали участие в голосовании по земельным вопросам. Лидер БЮТ подчеркнула, что теперь если эти депутаты будут принимать участие в сессии, решения сессии будут нелегитимными. Таким образом БЮТ делает все необходимое для проведения выборов мэра Киева, отметила Ю.Тимошенко.

Напомним, что сегодня мэр столицы Леонид Черновецкий принимал участиев торжествах по случаю закладки краеугольного камня на месте строительства Кафедрального собора Воскресенья Христово.

Как сообщил корреспондент УНИАН, городской глава Киева сделал свой личный взнос в строительство будущего храма – подарил 3 килограмма чистого золота. «Это где-то 7 килограммов сусального золота для росписи будущих куполов, что я обещал раньше», - сказал мэр. При этом он подчеркнул, что делает это в память 9-го дня похорон своей матери, которая была православной.

При этом Президент В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что Л.Черновецкий сделал сегодня не последний взнос в будущий храм. «Леонид Михайлович, кроме 3-х килограммов золота, которые он подарил, подарит еще, - с улыбкой сказал В.Ющенко. - Я не уточняю сколько, но я убежден, что не только 3».