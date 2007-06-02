Ющенко принял участие в открытии строительства Кафедрального собора УПЦ

Сегодня в Киеве в сквере по адресу Железнодорожное шоссе,3 при участии руководства государства и города заложен краеугольный камень на месте строительства Кафедрального собора Воскресения Христового.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю закладки камня приняли участие предстоятель Украинской Православной Церкви ВЛАДИМИР, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и другие официальные лица.

Патриарх ВЛАДИМИР отметил, что украинская православная церковь 15 лет не имела своего Кафедрального собора, поскольку «он был захвачен другой церковью». Он подчеркнул, что храм – это место, где есть личное присутствие Божье, и где люди встречаются с Богом. Блаженнейший выразил надежду, что «сооружение Кафедрального собора будет всенародным, потому что уже сегодня церковь имеет много отзывов верующих людей».

Он поблагодарил руководство государства и города за помощь в выделении земли и строительстве нового храма.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что закладка краеугольного камня является большим событием для всей православной церкви и подчеркнул, что это совпадает с 15-летием правления митрополитом ВЛАДИМИРОМ каноничной православной церковью.

Городской председатель Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в свою очередь, подчеркнул, что «возрождая эти святыни, народ возрождает свою духовность». Он сделал свой личный взнос в строительство будущего храма – подарил 3 килограмма чистого золота. «Это где-то 7 килограммов сусального золота для росписи будущих куполов, о чем я обещал раньше», - сказал мэр. При этом он подчеркнул, что делает это в память 9-го дня захоронения своей матери, которая была православной.

Во время торжества В.ЮЩЕНКО отметил, что человечеству стоит признать, что в ХХ веке произошли самые большие войны, голод, террор. «Но пришло время, и мы поняли, что важно иметь моральное общество, общество справедливости. Очень часто единственным ответом, как это сделать, является церковь, точнее, вера, потому что вера дает не только убеждение, вера дает силу, возвращает энергию», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что порог будущего храма будут переступать десятки тысяч людей, которые «будут идти к нему за силой и верой, будут идти со своими хлопотами и радостями».

«На одну Божью обитель становится больше, значит появляется новый, дополнительный шанс для тысяч людей познать правду, духовность и стать сильнее, добрее на этом свете», - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что принимать участие в закладке краеугольного камня для него большая честь и он выразил убеждение, что храм будет построен и для каждого будет большая честь «приложиться к знаковому событию в жизни УПЦ».

При этом В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал сегодня не последний взнос в будущий храм. «Леонид Михайлович, кроме 3-х килограммов золота, которые он подарил, подарит еще, - с улыбкой сказал В.ЮЩЕНКО. - Я не уточняю сколько, но я убежден, что не только 3».