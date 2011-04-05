Азаров заявляет, что собирается снизить акциз на нефтепродукты
На 50 долл. за тонну
Кабинет министров Украины намерен уменьшить акциз на нефтепродукты на 50 долларов за тонну.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.
По его словам, перед правительством стоит задача удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, хлеб, металл и так далее.
“Мы выйдем с предложением уменьшить акциз на нефтепродукты где-то на 50 долларов за тонну с тем, чтобы нам удержать в этот период времени цену на нефтепродукты в определенном коридоре”, - сказал он.
Н.АЗАРОВ также отметил, что скорее всего правительство пойдет на установление специальных цен для автоперевозчиков.
“Сейчас правительство разрабатывает комплекс мер, который позволил бы в этой сложной ситуации стабилизировать цены... Завтра на правительстве мы будем эти меры рассматривать”, - добавил премьер-министр.
Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.
До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.
21 марта с. г. лидер гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК заявил, что автомобилисты и автоперевозчики, объединенные инициативой «Автофронт», будут добиваться от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА снизить акциз на горючее.
“Ставка акциза с 1 января 2011 года была увеличена сразу на 37,9% или на 50 евро - с 132 до 182 евро за тонну горючего. Элементарные расчеты показывают, что расходы, например, водителей легковых машин при таком размере акциза в 5-8 раз превышают сумму, которую они платили в виде регулярного транспортного сбора. Казна получила мультимиллионные поступления за счет прямого выкачивания средств с карманов водителей, то есть изымая в разгар экономического кризиса очень существенные суммы из бюджета почти каждой украинской семьи», - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.