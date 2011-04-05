Азаров заявляет, что собирается снизить акциз на нефтепродукты

Кабинет министров Украины намерен уменьшить акциз на нефтепродукты на 50 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.

По его словам, перед правительством стоит задача удержать цены на базовые элементы, такие как нефть, хлеб, металл и так далее.

“Мы выйдем с предложением уменьшить акциз на нефтепродукты где-то на 50 долларов за тонну с тем, чтобы нам удержать в этот период времени цену на нефтепродукты в определенном коридоре”, - сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что скорее всего правительство пойдет на установление специальных цен для автоперевозчиков.

“Сейчас правительство разрабатывает комплекс мер, который позволил бы в этой сложной ситуации стабилизировать цены... Завтра на правительстве мы будем эти меры рассматривать”, - добавил премьер-министр.

Справка УНИАН. Принятым в декабре 2010 года Налоговым кодексом отменен ежегодный транспортный сбор, средства от которого должны были направляться на ремонт дорог. В то же время, НК предусматривает повышение с 1 января 2011 года акциза на бензин на 37,9% – с 132 до 182 евро за тонну; на дизельное топливо: с содержанием серы более 0,2% – с 65 до 90 евро за тонну, с содержанием серы 0,035-0,2% – с 50 до 69 евро за тонну, более 0,005%, но не более 0,035% – с 45 до 62 евро за тонну, не более 0,005% – с 30 до 42 евро за тонну.

До этого ставка акцизного сбора на бензин повышалась в мае 2010 года. Тогда Верховная Рада повысила налог на 20% – с 110 до 132 евро за тонну.

21 марта с. г. лидер гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК заявил, что автомобилисты и автоперевозчики, объединенные инициативой «Автофронт», будут добиваться от премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА снизить акциз на горючее.

“Ставка акциза с 1 января 2011 года была увеличена сразу на 37,9% или на 50 евро - с 132 до 182 евро за тонну горючего. Элементарные расчеты показывают, что расходы, например, водителей легковых машин при таком размере акциза в 5-8 раз превышают сумму, которую они платили в виде регулярного транспортного сбора. Казна получила мультимиллионные поступления за счет прямого выкачивания средств с карманов водителей, то есть изымая в разгар экономического кризиса очень существенные суммы из бюджета почти каждой украинской семьи», - подчеркнул А.ДАНИЛЮК.