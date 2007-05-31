Так кто же врёт: Гриценко или МВД?

Министерство обороны Украины имеет документальные подтверждения обращений министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО о передаче от Минобороны МВД большого количества оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства обороны Украины, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что сегодня во время рабочей поездки в 169-й учебный центр Сухопутных войск ВС Украины (пгт. Десна) министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на вопрос одного из журналистов действительно сообщил об обращении министра внутренних дел Украины В.ЦУШКО к руководству Министерства обороны Украины о передаче большого количества стрелкового вооружения и боеприпасов к нему.

В заявлении напоминается, что представители Министерства внутренних дел Украины поспешили назвать “абсурдным и недопустимым” это заявление, отмечая при этом, что “каждое слово людей такого ранга должно быть взвешенным и осознанным, а обвинение - иметь хоть какую-то документальную основу”.

Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что каждое слово в пояснениях министра обороны в действительности является взвешенным, осознанным и полностью базируется на документальной основе. Как в Министерстве обороны, так и в Министерстве внутренних дел зарегистрированы документы, подтверждающие обращение В.ЦУШКО к А.ГРИЦЕНКО о передаче на бесплатной основе стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

В то время А.ГРИЦЕНКО был удивлен этим обращением, поскольку такого количества оружия с боеприпасами достаточно для оснащения целой дивизии, отмечается в заявлении Минобороны. В связи с этим Министерство обороны Украины направило в МВД письмо с просьбой обосновать передачу такого значительного количества оружия с боеприпасами. Это письмо также зарегистрировано в министерствах обороны и внутренних дел Украины.

После повторного запроса от министра внутренних дел А.ГРИЦЕНКО не нашел в нем достаточно убедительных аргументов для принятия позитивного решения в передаче оружия и боеприпасов МВД.

Управление пресс-службы Минобороны Украины советует представителям МВД прежде чем распространять заявления “с очевидной неправдивой информацией, разобраться в собственном ведомственном делопроизводстве, а лишь потом прибегать к информированию общества”.

Управление пресс-службы Минобороны выражает надежду, что когда руководство МВД изучит вышеупомянутые документы, то оно будет вынуждено признать факт их существования и принесет публичные извинения министру обороны А.ГРИЦЕНКО.

В случае, если это не будет сделано в течение суток, Управление пресс-службы Министерства обороны Украины оставляет за собой право обнародовать через средства массовой информации полный текст обращений министра внутренних дел В.ЦУШКО к руководству Министерства обороны Украины и ответа Министерства обороны Украины на эти запросы.