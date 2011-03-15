Оптовые цены на бензин (по маркам)

С 7 по 14 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 2,4-6,9% (в среднем на 4,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 7 по 14 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 4,0%, или 420 грн./тонна, – до 10920 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 6,9%, или 730 грн./тонна, – до 11380 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 4,2%, или 480 грн./тонна, – до 11880 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,4%, или 230 грн./тонна, – до 9850 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.