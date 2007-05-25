Решением Соломенского суда Святослав Пискун восстановлен на должности
21:49, 25 мая 2007Общество
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Об этом он сообщил журналистам
Решением Соломенского суда г. Киева Святослав Пискун восстановлен на должности генерального прокурора. Об этом он сообщил журналистам, выйдя из здания ГПУ. "Мы продолжаем работать в нормальном режиме", - отметил С.Пискун.
Святослав Пискун также сообщил, что сегодня Высший совет юстиции признал его освобождение незаконным и поручил своему председателю обратиться к Президенту с просьбой отменить Указ от 24 мая.
Отвечая журналистам, С.Пискун сообщил, что охрану здания ГПУ будет нести "Беркут", потому что с ним заключен договор об охране.
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