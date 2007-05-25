Решением Соломенского суда Святослав Пискун восстановлен на должности

Решением Соломенского суда г. Киева Святослав Пискун восстановлен на должности генерального прокурора. Об этом он сообщил журналистам, выйдя из здания ГПУ. "Мы продолжаем работать в нормальном режиме", - отметил С.Пискун.

Святослав Пискун также сообщил, что сегодня Высший совет юстиции признал его освобождение незаконным и поручил своему председателю обратиться к Президенту с просьбой отменить Указ от 24 мая.

Отвечая журналистам, С.Пискун сообщил, что охрану здания ГПУ будет нести "Беркут", потому что с ним заключен договор об охране.