Президент проводит встречу с Януковичем, Морозом, Плющом, Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сейчас в Секретариате Президента проводит встречу с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Украины пятого созыва Александром МОРОЗОМ, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Иваном ПЛЮЩЕМ и лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Сегодня на 11.00 была запланирована встреча премьер-министра с Президентом. Однако, В.Янукович предложил В.Ющенку проводить встречи при участии председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА.

«Сегодня утром на 11 час была намечена встреча с Президентом ЮЩЕНКО. Но, как вы знаете, вчера в парламенте было принято решение и рекомендовано премьер-министру единолично не выходить на такие переговоры, а если выходить, то только на уровне коалиции при участии руководителей фракций и председателя Верховной Рады. Сегодня утром мы обсудили этот вопрос, совет коалиции, я сказал бы так, в настоятельном уже таком тоне мне порекомендовал встречаться только вместе с председателем Верховной Рады», - сказал В.Янукович.

По его словам, «Президент отказался встречаться тройкой, но мы договорились, что он еще подумает, и спустя некоторое время, если этот вопрос будет решен, он позвонит...».