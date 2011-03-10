Во Львове ограбили офис партии Кличко

Во Львове неизвестные ограбили офис областной организации партии “УДАР” Виталия КЛИЧКО, расположенный в центре города, возле Ратуши.

Как сообщил УНИАН председатель облорганизации партии Ярослав ГИНКА, 8 марта он в 12.00 пришел в офис и обнаружил, что из помещения исчезли два ноутбука, проектор Sony и два плазменных монитора Samsung.

«Повреждение входных дверей не выявлено, в помещении офиса обстановка не нарушена. Не исключено, что кто-то подделал ключи к входным дверям. О политических мотивах заявления делать не будем, поскольку надеемся, что мотивы кражи и воров установят правоохранительные органы», - отметил Я.ГИНКА и добавил, что сумма убытков устанавливается.