Губернатор лично выясняет, почему остановился хлебокомбинат

В горисполкоме Свердловска Луганской области опровергают информацию ряда СМИ о том, что город остался без хлеба.

«На сегодняшний день от магазинов ни одной заявки о том, что нет хлеба, к нам не поступило», - сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела торговли и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей Сведловского горисполкома Раиса СИГАЕВА.

В то же время она подтвердила, что центральный поставщик хлеба - Свердловский хлебозавод – из-за нехватки муки остановился 5 марта. По ее словам, суточная потребность города – 22 тонны хлебобулочных изделий, из них хлебозавод выпекал 12 тонн. Остальные 10 тонн городу поставляли, прежде всего, Лихачевский хлебокомбинат (Харьковская область), «Агротон» (Луганская область) и еще ряд частных предприятий. На сегодняшний день они увеличили поставки хлебобулочных изделий городу, как и собственные мощности супермаркетов.

По информации облгосадминистрации, губернатор Луганской области лично выясняет обстоятельства остановки Свердловского хлебокомбината, и взял под личный контроль ситуацию с обеспечением мукой всех хлебокомбинатов области.