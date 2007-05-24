Луценко не нравятся эгоисты из ”Правицы”

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО отмечает сложности в переговорном процессе по созданию объединенного списка оппозиции, но не теряет надежды.

На пресс-конференции в УНИАН Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что его политическая сила была с самого начала заинтересована в наиболее широком объединении демократических сил. Он сказал, что ради этого “Народная самооборона” готова на предложенную квоту в списке – 20 %, что является меньшим количеством депутатов, которых они могли бы провести в парламент, если бы шли на выборы самостоятельно.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО выразил сожаление, что БЮТ отказался от участия в объединении: “жаль, но мы не можем на них влиять”. Говоря об объединении в рамках “Нашей Украины”, “Народной самообороны” и “Украинской правицы”, он рассказал, что переговоры на прошлой неделе завершились тем, что “Правица” заявила о неприемлемости для них квоты в 20% в списке и вхождения в единую демократическую партию. “Я понимаю, что у них вождей больше, чем депутатских мест в парламенте, но считаю это эгоистичным подходом, который идет во вред демократическим силам”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер “Народной самообороны” выразил надежду на продолжение переговоров, хотя после отказа “Правицы” переговоры больше не возобновлялись.

Несмотря на это, Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что объединение БЮТ, “Нашей Украины”, “Народной самообороны”, “Украинской правицы” и других демократических сил еще возможно: “я не вижу серьезных препятствий на этом пути”.