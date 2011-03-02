ЕБРР уже облизывается на акции нефтегазового сектора Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает возможным ежегодно инвестировать в украинский нефтегазовый сектор около 500 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил управляющий директор по энергетике ЕБРР Риккардо ПУЛИТИ в рамках 2-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Я проделал небольшие расчеты и предполагаю, что мы могли бы профинансировать проекты в нефтегазовой отрасли в объеме 500 млн. долл.», - сказал Р.ПУЛИТИ.

По его словам, треть этой суммы должна уходить на вхождение ЕБРР в акционерный капитал компаний, остальное – на долгосрочные кредиты для компаний.

Кроме этого, Р.ПУЛИТИ сообщил, что ЕБРР интересно также сотрудничать с экспедиторскими и буровыми компаниями.

Вместе с тем, он отметил, что для налаживания эффективных инвестиций необходимо проводить в Украине совершенствование законодательной базы.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ЕБРР сократил объем инвестиций в Украину на 13%, по сравнению с 2009 годом - до 1,3 млрд. долл. (952 млн. евро) в рамках 28 проектов. Совокупный объем деятельности ЕБРР, по состоянию на 31 декабря 2010 года, составил более 6 млрд. евро, причем около половины этих инвестиций были осуществлены в последние три года.

Справка УНИАН. ЕБРР, владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от центральной Европы до центральной Азии.