Похитители авто застрелили милиционера

В Херсонской области во время задержания преступников погиб милиционер.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в четыре утра 23 мая, в милицию Новой Каховки Херсонской области обратился таксист города Николаева, который заявил что его пассажир по приезду в город использовав физическую силу завладел автомобилем и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции уже в 18:00 был разыскан упомянутый автомобиль, но на момент его выявления преступник вместе с еще одним лицом садился в авто и начал движение.

Убегая от провоохранителей, подозреваемые создавали аварийную ситуацию, двигаясь с превышением скорости и выезжая на полосу встречного движения. Пытаясь остановить злоумышленников, работники милиции применили табельное огнестрельное оружие, однако это не остановило беглецов. Перегородив им дорогу своим автомобилем правоохранители таки вынудили злоумышленников остановиться. Во время попытки задержания они оказывали физическое сопротивление. Один из подозреваемых нанес работнику милиции огнестрельное ранение, однако злоумышленников удалось задержать. Раненный милиционер был немедленно доставлен в больницу, где от полученных ранений скончался.