Шеф-редактора «Телекритики» наградят в Осло за вызов цензуре

Шеф-редактор «Телекритики» Наталия ЛИГАЧЕВА стала лауреатом премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы», которая вручается журналистам и масс-медиа России, Беларуси, Украины, Азербайджана и Армении. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на норвежский фонд «Свобода слова», который является одним из соорганизаторов премии.

В этом году организаторы премии решили вручить шесть призов: два для масс-медиа и четыре для журналистов. Кроме Н.ЛИГАЧЕВОЙ, премии получат журналисты Наталия ИВАНИШИНА из газеты «Усть-Илимская правда» (Усть-Илимск, Иркутская область), Марина КОКТЫШ из газеты «Народная воля» (Минск, Беларусь) и Замен ХАДЖИ из Баку (Азербайджан), а также еженедельник «Черновик» из Махачкалы (Республика Дагестан) и интернет-портал новостей A1+ из Еревана (Армения).

Лауреатов определяло международное жюри в составе Фалька БОМСДОРФА (Falk Bomsdorf, Берлин), Джо ГРЮБЕЛЯ (Jo Groebel, Берлин), Ґро ХОЛЬМ (Gro Holm, Осло), Штефани ШИФФЕР (Stefanie Schiffer, Берлин), Тео ЗОММЕРА (Theo Sommer, Гамбург), Михаэля ТУМАННА (Michael Thumann, Стамбул), Райнарда ВЕЗЕРА (Reinhard Veser, Франкфурт-на-Майне) и Вибеке СПЕРЛИНГ (Vibeke Sperling, Копенгаген).

Награды будут вручены 15 июня 2011 года на церемонии награждения в Осло (Норвегия).

Премия имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» вручается ежегодно, начиная с 2000 года, журналистам и средствам массовой информации за их качество, профессионализм и гражданское мужество. Премия направлена на поощрение тех журналистов, которые, невзирая на официальное давление и экономические трудности, бросают вызов цензуре во всех ее проявлениях, в том числе и самоцензуре. С 2004 года премию вручает немецкий фонд «Время» имени Эбелин и Герда Буцериуса (Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) в сотрудничестве с норвежским фондом «Свобода слова» (Institusjonen Fritt Ord).