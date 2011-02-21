Преступная группа изображала, что ремонтирует школы

В Сумской области разоблачили троих членов организованной преступной группы (ОПГ) по подозрению в завладении ими более 1,5 млн. гривен бюджетных средств под видом проведения ремонтных работ в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы областной прокуратуры, подозреваемые заключали с заказчиками договоры подряда на их выполнение, в которых уже изначально закладывались завышенная стоимость и объемы ремонтных работ.

Установлено, что в роли организатора выступил основатель одного из частных предприятий, который вовлек в состав ОПГ двух бывших руководителей других частных фирм, располагавших бланками отчетности и печатями своих предприятий, которые официально прекратили свою деятельность.

Бывшие руководители фирм, выступая в роли фиктивных субподрядчиков, составляли ложные сведения о якобы выполненных работах, использовали печати своих предприятий, подписывали фиктивные документы, придавая их содержанию достоверный вид.

Таким образом, члены ОПГ на протяжении 2007-2009 годов завладели средствами, выделенными из государственного бюджета на проведение ремонтно-строительных работ в двух школах-интернатах области, а также средствами одного из предприятий Сум, на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного следствия поручено следственному управлению УМВД Украины в Сумской области.