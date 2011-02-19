Директор интернет-клуба взял в "заложники" стражей порядка

Прокуратура Житомира возбудила уголовное дело относительно директора интернет-клуба, который на протяжении трех часов силой удерживал у себя в клубе стражей порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы областной прокуратуры, инцидент произошел 26 января прошлого года во время проверки заведения представителями прокуратуры и милиции.

Стражи порядка обнаружили в клубе несовершеннолетнего школьника, который почти два часа вместо уроков играл в компьютерные игры с массовыми убийствами, а также другие нарушения государственно-санитарных норм - 47 рабочих мест с компьютерным обеспечением вместо разрешенных документами 16, использование нелицензионной продукции.

После того, как стражи порядка предъявили свои служебные удостоверения, владелец заведения начал препятствовать последующей проверке и заблокировал входные двери.

Затем на протяжении двух часов он отказывался их открывать и выпускать работников прокуратуры и милиции, двух посетителей и школьника. Его поведение стражи порядка тогда зафиксировали на видео. Директор клуба также отказался открыть двери и работникам милиции, прибывшим на вызов.

Чтобы прекратить конфликт, прокурор Житомира вызвал в интернет-клуб сотрудников ГУ МЧС, которые с помощью специальной техники отворили входные двери .

«Таким образом, директор интернет-клуба фактически совершил насилие над стражами» порядка, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда от 18 февраля 2011 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент проводится досудебное следствие.