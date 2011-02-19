Ялта оценивает ущерб от урагана в 800 тысяч гривен
17:34, 19 февраля 2011Общество
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Стихия буйствовала в ночь на 13 февраля
Ялте, по предварительным подсчетам, потребуется более 800 тыс. грн. на ликвидацию последствий урагана, обрушившегося на город в ночь на 13 февраля.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба мэрии.
Ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, повредил 44 кровли домов, 4 - полностью разрушил.
"Ситуация признана ситуацией чрезвычайного характера местного масштаба, поэтому на ликвидацию последствий урагана будут использоваться средства местного бюджета", - говорится в сообщении.
Мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК надеется, что город за две недели справится с последствиями урагана. "Кровельные работы начнутся сразу, как только позволит погода", - сказал он.
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