Президент Украины поздравил работников научной сферы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников научной сферы Украины с Днем науки.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам В.ЮЩЕНКО, “украинская наука всегда была и будет в авангарде мирового прогресса, и мы по праву можем гордиться выдающимися учеными в сфере физики, химии и математики, истории и филологии, медицины и биологии”.

В то же время Президент констатировал, что сегодняшнее состояние украинской науки еще отстает от требований времени. “Мы не можем считать достаточным ее влияние на процессы создания государства, экономического и социального развития, перехода к информационному обществу. Еще далеко не в полной мере используются возможности эффективного привлечения отечественных ученых к общему европейскому научно-исследовательскому пространству”, говорится в приветствии.

По убеждению Президента, “государство, в свою очередь, должно сделать все возможное для повышения авторитета профессии ученого, создания всех условий для эффективного развития украинских научных школ, чтобы ученые могли ощущать себя настоящей элитой и гордостью нашей нации”.

Глава государства верит, что “совместными усилиями, через органичное сочетание фундаментальной и прикладной науки, тесное сотрудничество науки, бизнеса и государства мы обеспечим формирование интеллектуально ориентированной экономики”.