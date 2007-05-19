Последний из пострадавших от взрыва под Новобогдановкой будет жив

Состояние сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям, который получил ранения в результате вчерашнего взрыва под Новобогдановкой и был госпитализирован, не представляет угрозы для жизни.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ.

"Сегодня первый заместитель министра МЧС Владимир АНТОНЕЦ посетил пострадавшего в больнице в Запорожье, пообщался с ним и медиками и убедился в том, что угрозы для жизни капитана нет - его состояние оценивается как "состояние средней степени тяжести", - заявил И.КРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 18 мая около 17.00 под Новобогдановкой (Мелитопольский район, Запорожская обл.) на территории уничтожения снарядов с 275-й базы хранения артбоеприпасов при закладке очередной партии снарядов для планового уничтожения методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого погибли 2 человека (военнослужащие внутренней службы 1980г.р. и 1984 г.р.) и пострадал капитан внутренней службы 1979 г.р.

Данный взрыв стал вторым на территории склада боеприпасов 275-й артиллерийской базы за последние 2 месяца: 28 апреля при аналогичных обстоятельствах произошел взрыв в результате которого были травмированы четверо пиротехников МЧС, трое из которых получили легкие телесные повреждения, один - повреждения средней тяжести.