Причиной взрыва под Новобогдановкой могла быть жара

Причиной вчерашнего взрыва под Новобогдановкой в Запорожской области, в результате которого погибли двое пиротехников Министерства по чрезвычайным ситуациям, могла быть жара.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ, такова на сегодняшний день одна из основных версий происшествия на территории уничтожения снарядов со складов 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов под Новобогдановкой.

"На сегодняшний спецкомиссией МЧС во главе с первым замминистра Владимиром АНТОНЦОМ рассматривается несколько версий происшествия. Одна из основных - влияние высокой температуры воздуха", - сообщил И.КРОЛЬ.

Он так же заявил, что в результате взрыва пострадало не 4, как сообщалось ранее, а 3 человека, двое из которых погибли, а один поступил в больницу.

"Непосредственно после ЧП для прохождения медосмотра были направлены сотрудники МЧС, находившиеся в момент взрыва рядом с местом происшествия, что, очевидно, и стало причиной появления информации о большем числе пострадавших", - пояснил И. КРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 18 мая около 17.00 под Новобогдановкой (Мелитопольский район, Запорожская обл.) на территории уничтожения снарядов с 275-й базы хранения артбоеприпасов при закладке очередной партии снарядов для планового уничтожения методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого погибли 2 человека - военнослужащие внутренней службы (1980 г.р. и 1984 г.р.).

По словам начальника пресс-службы МЧС, в больницу поступил 1 человек - капитан внутренней службы 1979 г.р.

Приказом министра МЧС в связи с ЧП под Новобогдановкой была создана спецкомиссия для расследования обстоятельств происшествия во главе с первым замминистра МЧС Владимиром АНТОНЦОМ, которая сейчас работает на месте происшествия.

Справка УНИАН. Взрыв 18 мая на складе боеприпасов бод Новогодановкой - второй за последние 2 месяца: 28 апреля во время выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории артиллерийской базы, которая расположена вблизи села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, в результате самосрабатывания подрывника были травмированы четверо пиротехников МЧС, трое из которых получили легкие телесные повреждения, один - повреждения средней тяжести.

Пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибло 5 человек, ранения разной степени тяжести получили больше 10. Очистке от боеприпасов подлежит территория в 150 га.