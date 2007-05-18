Черновецкий обещает заплатить тому, кто обоснует его тарифы

Киевская городская государственная администрация объявила тендер на проведение экспертизы экономического обоснования тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, предыдущий, объявленный в апреле, тендер на проведение аудита тарифов был отменен из-за неправильных формулировок в документах тендера.

Как объяснил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, сессия Киевсовета 8 февраля этого года приняла решение о проведении аудита тарифов – то есть проверки правильности формирования тарифов. Проведение аудита было поручено КГГА и таким образом Управление по вопросам ценовой политики объявило тендер на проведение “аудита”.

“В ходе работы с Тендерной палатой мы пришли к заключению, что это неграмотная запись. Потому что аудит проводится либо финансовых, либо бухгалтерских отчетных документов. А сессия имела в виду именно экспертизу экономического обоснования тарифов. В связи с этим мы вынуждены были отменить проведение этого тендера”, - проинформировал он.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ также отметил, что предыдущая сессия Киевсовета внесла соответствующие изменения в свое решение, то есть термин «аудит» заменила термином «экспертиза».

«Насколько мне известно, это будет на следующей сессии проведено. Но мы вместе с тем уже объявили тендер и 29 числа будет открытие предложений на проведение экспертизы экономического расчета тарифов», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.