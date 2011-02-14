Кабмин согласен доработать Трудовой и Жилищный кодексы

Кабинет министров Украины поддерживает предложение Верховной Рады об отсрочке рассмотрения в парламенте проектов Трудового и Жилищного кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы поддерживаем подход парламента относительно проекта Трудового и Жилищного кодексов», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, Кабинет министров доработает эти проекты документов, поскольку существует много замечаний к ним. «А мы заинтересованы, чтобы решение было сбалансированным», - сказал А.КЛЮЕВ.