Кабмин согласен доработать Трудовой и Жилищный кодексы
12:15, 14 февраля 2011Общество
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Клюев привел резоны
Кабинет министров Украины поддерживает предложение Верховной Рады об отсрочке рассмотрения в парламенте проектов Трудового и Жилищного кодексов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.
«Мы поддерживаем подход парламента относительно проекта Трудового и Жилищного кодексов», - сказал он.
По словам А.КЛЮЕВА, Кабинет министров доработает эти проекты документов, поскольку существует много замечаний к ним. «А мы заинтересованы, чтобы решение было сбалансированным», - сказал А.КЛЮЕВ.
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