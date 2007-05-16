Ринат Ахметов вылечил брата - вылечит и всю страну

Сегодня в Донецке состоялась презентация общенационального проекта «Остановим туберкулез!»

Как передает корреспондент УНИАН, проект был основан благотворительным фондом «Развитие Украины» компании «Систем Кепитал Менеджмент».

В рамках презентации проекта состоялось торжественное подписание меморандума «Украина без туберкулеза» о взаимодействии общества, власти и бизнеса в борьбе с эпидемией туберкулеза. Меморандум подписали народный депутат V созыва, президент фонда «Развитие Украины» Ринат АХМЕТОВ и руководство Донецкой области.

Меморандум представляет собой свод принципов и подходов, консолидирующий усилия всех сторон, заинтересованных в решении проблемы туберкулеза.

Подписание меморандума прошло после презентации пятилетней региональной программы "По преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 г.г.". Инициаторами программы выступила облгосадминистрация, областной совет и фонд "Развитие Украины".

Программа предусматривает комплекс мер по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза, а также информированию населения о проблеме и пропаганде здорового образа жизни.

Финансирование региональной программы будет осуществляться благотворительным фондом "Развитие Украины" (порядка 50 млн. грн.), а также за счет средств областного бюджета (около 50 млн. грн.) и средств бюджетов городов области (порядка 17 млн. грн.).

Как сказал журналистам Р.АХМЕТОВ, проблема туберкулеза является намного серьезнее, чем кажется, и рассказал, что она коснулась и его семьи. По словам Р.АХМЕТОВА, у него туберкулезом болел брат, но совместными усилиями его удалось вылечить. Конечно, сказал Р.АХМЕТОВ, брата лечили ведущие специалисты.

"Сегодня у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы остановить эпидемию. Абсолютно ясно, что сделать это быстро и эффективно мы сможем только сообща. Именно поэтому мы так надеемся на всеобщую поддержку и понимание. И именно поэтому я хочу выразить признательность всем тем, благодаря кому впервые в Украине власть и бизнес консолидируют свои силы для борьбы с эпидемией туберкулеза", - сказал председатель Донецкой облгосадминистрации В. ЛОГВИНЕНКО, комментируя подписание меморандума.

Справка УНИАН. Общенациональный проект «Остановим туберкулез!» направлен на проведение системной, эффективной работы на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине. Этот проект будет реализован в рамках масштабной программы Фонда «Здоровье нации».

Корпоративный благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная группой СКМ (компанией СКМ и футбольным клубом «Шахтер») 15 июля 2005 года. Бюджет фонда формируется за счет средств компании СКМ. Направления деятельности фонда: современное образование, здоровье нации, культурное наследие.