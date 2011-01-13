Импорт металлопродукции в Украину тревожит

В Украине экспорт металлопродукции в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,8%, импорт – на 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, объемы экспорта в прошлом году достигли 27 млн. тонн против 25 млн. тонн по итогам 2009 года. «Доля полуфабрикатов (слябы плюс квадратная заготовка) в общем объеме экспорта составила 42%. Это очень высокий, нежелательный показатель, свидетельствующий о том, что предприятия продолжают продавать продукцию с низкой добавленной стоимостью», – отметил замминистра.

Также С.БЕЛЕНЬКИЙ сообщил, что импорт металлопродукции в Украину в 2010 году вырос на 80% – до 2,24 млн. тонн против 1,24 млн. тонн по итогам предыдущего года.

«Это довольно тревожный сигнал, который говорит о недостаточном развитии внутреннего рынка. Не менее 50% объема импорта пришлось на металлопродукцию, аналогичную той, что производится отечественными предприятиями и могла быть продана ими в Украине», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.