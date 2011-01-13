Донецкие журналисты призвали следить за конфликтом вокруг университета

Представители кандидатов на должность ректора Донецкого национального университета Петра ЕГОРОВА и Юрия ЛЫСЕНКО, донецкие журналисты Тимофей ЗЛАТКИН и Даниил ЧИКИН призвали своих коллег следить за развитием событий вокруг выборов ректора ДонНУ и проверять любую информацию на эту тему.

Об этом Т.ЗЛАТКИН и Д.ЧИКИН сказали на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Война за университет: возможно ли перемирие?».

Д.ЧИКИН отметил, что вопрос законности выборов ректора Донецкого национального университета, которые состоялись 10 декабря 2010 года, сейчас рассматривается в суде.

Сложившаяся ситуация, по его словам, поставила под угрозу как репутацию университета, так и демократическую прозрачность всей системы высшего образования в целом.

“Я призываю журналистов не терять бдительности и внимательно следить за процессом, поскольку фактически широкий общественный резонанс – это единственная надежда на справедливое решение вопроса, на то, что не “зарешают” этот вопрос, на то, что не вступят в действие какие-то тайные связи, о которых мы сейчас не можем говорить наверное, и о том, что не произойдет беззаконие и рейдерский захват крупнейшего вуза восточной Украины”, - сказал Д.ЧИКИН.

Журналист заявил, что ему звонили по телефону неизвестные, которые представлялись работниками облгосадминистрации, и рекомендовали воздержаться от освещения темы выборов ректора ДонНУ.

В то же время Д.ЧИКИН выразил убеждение, что замалчивать эту тему нельзя. “Мы вынуждены признавать, что все, что происходит в самом большом вузе Донецкой области, одному из ведущих и самых старых вузов восточной Украины, очень сильно напоминает рейдерский захват. Мы обеспокоены ситуацией и надеемся, что она решится законно и в интересах вуза, его трудового коллектива и студентов. Поскольку это открывает опасный прецендент, который может повториться где угодно и когда угодно”, - отметил журналист.

“Если победитель выборов ректора будет нежелателен для Министерства образования или каких-то групп влияния, то не исключено, что будут уголовные дела, что не будут происходить новые звонки в редакции газет, не исключено, что будут новые судебные процессы от непонятных фигурантов... Если эта проблема не будет решена по закону, то система высшего образования Украины может попрощаться со своей самостоятельностью”, - убежден Д.ЧИКИН.

Он напомнил, что Киевский окружной административный суд рассматривает дело по иску еще одного кандидата в ректоры ДонНУ Александра КОРЫСТИНА, который обратился в суд, поскольку его кандидатура, вопреки закону «О высшем образовании», якобы противозаконно не была представлена на выборах ректора ДонНУ. Рассмотрение дела назначено на 25 января, и пока действие решения о результатах выборов нового ректора приостановлено до вынесения решения суда по иску А.КОРЫСТИНА. Третьей стороной в суде назначен П.ЕГОРОВ, исполняющий обязанности ректора ДонНУ.

В свою очередь, Т.ЗЛАТКИН объяснил, что приехал на пресс-конференцию по просьбе друзей П.ЕГОРОВА. Он отметил, что последние сутки изучал в интернете все публикации на тему выборов ректора Донецкого национального университета и был очень разочарован, что в большинстве статей нет ссылок на источники информации.

“Как журналист, я прошу других журналистов четко придерживаться канонов журналистики по поводу проверки информации, ее источников”, - подчеркнул Т.ЗЛАТКИН.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2010 года министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета Владимира ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на освобождение, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также освобожден, а на его место назначен Петр ЕГОРОВ.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали П.ЕГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО и Юрий ЛЫСЕНКО.

Но 6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти, от губернатора и из Минобразования непрямые угрозы и требования не принимать участия в конкурсе.

10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должности ректора вуза. По результатам тайного голосования Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть преодолел необходимые 30%, а его оппонент П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов.

15 декабря милиция провела обыск в квартире Ю.ЛЫСЕНКО.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила не «связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных напали на Татьяну ЛЕВ – жену новоизбранного ректора, женщина вследствие нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападающие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».

23 декабря адвокат Ю.ЛЫСЕНКО и Т.ЛЕВ Екатерина КУТНЯЯ сообщила, что Киевский окружной админсуд запретил Министерству образования подписывать контракт с Ю.ЛЫСЕНКО в связи принятием рассмотрения иска А.КОРЫСТИНА.

28 декабря Ю.ЛЫСЕНКО подал апелляцию на решение Киевского окружного админсуда о запрещении Министерству образования, науки, молодежи и спорта подписывать с ним контракт.