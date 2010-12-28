На подпольном мясокомбинате делали колбасы, рулеты, балыки

В Черкасской области налоговики выявили подпольный мясокомбинат, на котором изъято продукции на сумму более 500 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. начальника управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области Владимир ПЕРЕГНЯК, подпольный цех по переработке и изготовлению мясной продукции из курятины и свинины на территории собственного частного домовладения обустроил 42-летний частный предприниматель, житель с. Мошны Черкасского района.

В цехе работало 25 наемных работников, которые изготовляли колбасы, мясные рулеты, балыки из свинины и курятины и т.п. Вся продукция изготовлялась по сомнительной технологии и без соблюдения элементарных санитарных норм, сообщил В.ПЕРЕГНЯК.

Кроме незаконно изготовленной продукции, налоговики также изъяли оборудование стоимостью около 150 тыс. грн.

Никаких документов на мясное производство предприниматель не имел. Также ни один работник цеха не имел санитарной книжки. Сырье для производства и полуфабрикаты, а также готовая продукция хранились в антисанитарных условиях. Изготовленную продукцию предприниматель сбывал на местных рынках города Черкассы и Киева.