В производстве ГПУ - 18 уголовных дел против высоких чиновников

В производстве Генеральной прокуратуры Украины находится 18 уголовных дел, возбужденных в отношении высокопоставленных должностных лиц за допущенные ими злоупотребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

По его словам, расследование 8 дел из 18 вышеупомянутых уже завершено, арестованы 9 чел., а общая сумма ущерба составляет 17 млрд. грн. и 380 млн. евро.

«Все эти преступления совершены с умыслом – каждый руководитель, заместитель министра совершал эти преступления с личной заинтересованностью», - заверил В.ПШОНКА.