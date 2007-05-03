Гавриш: Президент наращивает территорию влияния, формирует мощные активы

Степан ГАВРИШ, которого сегодня Президент Украины назначил судьей Конституционного Суда (комментарий был взят до обнародования соответствующего указа - УНИАН) называет заявления о досрочных президентских выборах политической истерикой.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Досрочные парламентские выборы юридически оформлены указом Президента. Досрочные выборы президентские выборы невозможны, это политическая истерика, это попытка ответить на позицию Президента позицией политического камикадзе который понимает, что он обречен нанести единственный политический удар по своему противнику”, - сказал С.ГАВРИШ.

“Политика встреч решений Президента в штыки обречена. И она закончится политическим компромиссом”, - добавил он.

По его убеждению, за это время Президент “наращивает свою политическую территорию влияния, формирует мощные активы, которые очень тяжело будет компенсировать”.

“Если раньше компромисс был возможен под определенный диктант со стороны коалиции, то теперь он возможен только при взаимопонимании с Президентом и ведения инициативы именно Президента”, - подчеркнул С.ГАВРИШ.