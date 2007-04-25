В Кабмине сказали, кому светит повышение пенсий

В Украине в среднем на 30-150 грн. будут повышены пенсии для отдельных категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК на брифинге в Кабинете министров.

«Увеличение размера пенсий будет осуществлено в связи с ростом средней заработной платы и в соответствии с пенсионной реформой, которая была начата правительством ЯНУКОВИЧА в 2004 году», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер уточнил, что речь идет о тех категориях граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основе законов о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы, о научной и научно-технической деятельности, а также о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, увеличение пенсий затронет 1,6 млн. пенсионеров. «Есть расчеты, согласно которым рост пенсий будет обеспечен в объеме 510 млн. грн.», - добавил он. При этом вице-премьер подчеркнул, что увеличение пенсий будет осуществляться за счет резервных средств Пенсионного фонда, сформировавшихся в результате увеличения поступлений за счет роста заработной платы.

Как сказал вице-премьер, решение правительства о повышении пенсий вступает в силу с 1 марта 2007 года. «Пенсии этих категорий граждан будут перерассчитаны и будут осуществлены доплаты», - подчеркнул он.