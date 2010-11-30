Непогода натворила бед и в Украине

В Херсонской области из-за непогоды без электроснабжения остались 12 населенных пунктов и частично областной центр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, обесточены села в Голопристанском, Каланчацком, Новотроицком, Каховском, Скадовском районах и частично город Скадовск.

В Суворовском районе Херсона без электричества осталось семь многоквартирных домов.

Аварийные бригады обещают сегодня возобновить электроснабжение во всех населенных пунктах.

В Крыму непогода оставила без электроснабжения 7 сел в Сакском и Бахчисарайском районах и ряд районов Симферополя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, из-за повреждения линии электропередач в связи со сложными метеорологическими условиями (ветер 10-15 м/с, дождь) в Сакском районе полностью без электроснабжения остались с. Владимировка и с. Елизаветово.

В Бахчисарайском районе в связи с ухудшением погодных условий была обесточена высоковольтная линия мощностью 35 кВ. Без электроснабжения осталось с. Научное, с. Верхоречье, с. Кудрино, с. Предущельное, с. Синапное.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.