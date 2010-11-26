В Днепропетровске открыли центр фонда "Русский мир"

Сегодня в Днепропетровскую на базе областной универсальной научной библиотеки имени Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия открыт «Российский центр» фонда «Русский мир».

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ, председатель областного совета Евгений УДОД, исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав НИКОНОВ, а также Предстоятель Украинской Православной церкви митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.

«В нашем регионе с уважением относятся к русскому языку и культуре. Открытие культурного центра в Днепропетровске дает новые возможности для эффективного сотрудничества с Россией и дополнительные импульсы для взаимного развития», - отметил А.ВИЛКУЛ.

Во время торжеств митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР вручил А.ВИЛКУЛУ Орден Святого Великомученика Георгия Победоносца «За заслуги перед Украинской Православной Церковью».

В фонде «Российского центра» в Днепропетровске собраны книги, справочные и учебные материалы по вопросам культуры и искусства, науки и образования, истории и современного развития российского общества. В библиотеке центра - печатные издания ведущих российских издательств, а также банк мультимедийной информации, в который входит классика российского кинематографа и современное российское кино, аудиокниги, аудиолекции, аудиоспектакли и аудиоэкскурсии.