Около 3 тыс. милиционеров охраняют порядок на массовых акциях в центре Киева

Около 3 тыс. милиционеров охраняют общественный порядок на массовых акциях в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД города Киева.

Кроме того, еще около 3 тыс. сотрудников милиции находятся в резерве.

На данный момент нарушения не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, на Европейской площади и Майдане Незалежности в центре Киева проходят акции оппозиции и коалиции.

На Европейской площади, по данным организаторов, сейчас собралось около 23 тыс. чел.