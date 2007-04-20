Около 3 тыс. милиционеров охраняют порядок на массовых акциях в центре Киева
19:12, 20 апреля 2007Общество
591 0
На Европейской площади около 23 тыс. человек
Около 3 тыс. милиционеров охраняют общественный порядок на массовых акциях в центре Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД города Киева.
Кроме того, еще около 3 тыс. сотрудников милиции находятся в резерве.
На данный момент нарушения не зафиксированы.
Как сообщал УНИАН, на Европейской площади и Майдане Незалежности в центре Киева проходят акции оппозиции и коалиции.
На Европейской площади, по данным организаторов, сейчас собралось около 23 тыс. чел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter