Присяжнюк надеется, что до лета откроется новый радиологический центр

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК надеется, что к началу лета 2011 года в Киевской областной клинической больнице заработает новый радиологический центр, который на самом высоком уровне в Украине будет лечить онкобольных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после осмотра нового помещения для этого центра на территории областной больницы.

«Мы уже начали размещать мебель, некоторое оборудование закупили, но еще нужно около 90 млн. грн. для закупки остального оборудования. Для этого уже есть поручение Президента, есть поручение премьер-министра, и эти деньги будут выделены в бюджете 2011 года. Я надеюсь, что это будет первый квартал, и где-то до лета этот корпус начнет работать и исполнять свои функции», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время, по его мнению, со сдачей нового радиологического центра, а также с учетом его оснащенности он станет лучшим центром лечения онкобольных в Украине.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, строительство центра началось шесть лет назад, но было заморожено и возобновилось лишь в этом году.

Губернатор отметил, что в Киевской области количество онкобольных ежегодно растет и сейчас в регионе насчитывается около 36 тысяч больных раком.

«Мы должны принять кардинальные меры, чтобы этих людей вылечить, чтобы появилась вера и надежда на жизнь, поскольку сегодня уже есть современные средства лечения онкологических заболеваний», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он сказал, что для жителей Киевской области лечение в центре будет бесплатным. В то же время он выразил надежду, что на уровне областных госадминистраций удастся достичь договоренности за счет взаиморасчетов между региональными бюджетами, чтобы жители других регионов также бесплатно, при необходимости, могли здесь лечиться.

Например, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, есть договоренность с властями Черниговской области, и жителям Славутича Киевской области оказывается медицинская помощь в больницах Чернигова.

Отвечая на вопрос, кто является производителем оборудования, которое закупается для центра, А.ПРИСЯЖНЮК сказал, что это исключительно импортное оборудование. «К сожалению, отечественные предприятия пока не могут производить такого класса оборудование», - сказал он.