Министр АПК: идет плановый инфляционный рост цен

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что в Украине ценового бума на сегодня нет и не будет в ближайшем будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Период, когда цена выросла в 2 раза, – это в 2005 году и в 2007 году. Сегодня у нас идет плановый инфляционный рост цен», – сказал министр.

По его словам, последняя неделя показала, что цены на овощи и фрукты снижаются.

«В некоторых областях картофель даже уже по 2 грн. не покупают, но в крупных городах картофель дороже. О чем это говорит? Об отсутствии логистической сети. Вот над этим мы сейчас и работаем», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он сообщил, что Украина в 2010 году произвела 18 млн. тонн картофеля, тогда как для потребления необходимо 6 млн. тонн. Поэтому оснований для роста цен нет, уверен министр.