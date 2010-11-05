В центре Львова за долги отключили все светофоры

Сегодня, 5 ноября, в центральной части города ОАО «Облэнерго» из-за задолженности в 16 тыс. грн отключило все светофоры без предупреждения.

Как сообщили ZAXID.NET в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета, светофоры отключили без предупреждения за неуплату. Задолженность перед ОАО "Облэнерго" составляет 16 тыс. грн. Однако, управление регулярно проплачивает ОАО "Облэнерго" средства. Уже перечислено 36 тыс. грн, сумма, которую осталось проплатить - 16 тыс. грн.

"Такая ситуация очень опасна для жителей и особенно водителей, что может повлечь огромные пробки и многочисленные ДТП. Возникает опасность для всех участников дорожного движения, транспортный коллапс. Раньше такие ситуации мы решали в рабочем порядке. Сейчас светофоры отключили без предупреждения, но мы решаем ситуацию с оплатой задолженности. Уже через час все светофоры должны работать", - отметил заместитель начальника управления инженерного хозяйства Андрей Мончака.