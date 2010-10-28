Киевсовет отдал СБУ 5 гектаров столичной земли

Киевсовет отвел Службе безопасности Украины 4,85 га земли в Голосеевском районе столицы, по улице Трутенко, 3, для строительства жилищного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета. «За» него проголосовали 74 депутата.

Земля передана в постоянное пользование. На данное время участок застроен зданиями и сооружениями, которые находятся в оперативном управлении СБУ.