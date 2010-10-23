Гривня упадет до 12 за доллар, и Украина выиграет дважды

Одним из вероятных сценариев развития ситуации на валютном рынке в 2011 году может стать девальвация гривни до уровня, как минимум, 12 грн. за доллар.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий БАРОНИН.

По его словам, в случае девальвации гривни, объем валюты на рынке станет избыточным, и Национальный банк сможет использовать часть золотовалютных резервов для покрытия внешних задолженностей, основные выплаты по которым придутся на 2013-2016 гг.

А.БАРОНИН также предположил, что, исходя из существующей на сегодня ситуации, рост золотовалютных резервов за счет привлеченных кредитных средств обеспечивает дополнительную эмиссию гривни. «Соответственно, Украина в случае девальвации выиграет дважды: с одной стороны, освободятся средства для возмещения внешних долгов, с другой – будут поддержаны экспортеры", - отметил эксперт. К тому же, по его словам, подобными действиями будет нивелирована выпущенная с начала этого года гривневая масса.