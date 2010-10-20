Россияне перекупят всю картошку в Литве

07:57, 20 октября 2010
Общество
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Возможно, цена вырастет до 0,43 евро

В Литве опасаются, что россияне перекупят всю картошку, выращенную здесь.

Как сообщает корреспондент РосБизнесКонсалтинга, в продемонстрированном накануне по литовскому телеканалу репортаже местные фермеры рассказывают о том, что в Литве активно работают заготовители овощей из России, предлагая значительно более выгодные условия, чем местные скупщики. Они готовы платить больше, расплачиваться на месте и даже авансом, кроме того, россияне обязываются взять на себя все расходы по логистике.

Поэтому прогнозируется, что в Россию в этом году картофеля и некоторых других овощей будет вывезено в два раза больше, чем обычно. В Литве опасаются дефицита на овощи после Нового года, а также неминуемого роста цен на них в этой связи.

Правда, по признанию самих фермеров, такой рост имеет и искусственную подоплеку - многие крестьяне приостановили торговлю, дожидаясь, когда поднимутся цены. И продают только ту часть урожая, которую трудно сохранить на складах. Фермеры прогнозируют, что цена на картошку вырастет до 0,43 евро, что втрое превышает прошлогоднюю цену.

 

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