Погода на воскресенье

17 октября, согласно прогнозам синоптиков, па Правобережье Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в Украине местами будет наблюдаться туман. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в южных областях 3-8°, на востоке и на севере Левобережья от 3° мороза до 2° тепла; днем 6-11° тепла, на юге и на Закарпатье до 14°; в Крыму ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве и области возможный небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. По г.Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.