На Майдане прошли досрочные парламентские выборы

На "Досрочных парламентских выборах на Майдане" по партийным спискам, которые организовала сегодня на Крещатике Молодежная Центральная избирательная комиссия под патронатом Всеукраинской молодежной организации «Молодежь – надежда Украины», 50,1% голосов получил БЮТ, заняв, таким образом, первое место.

Как сообщает сайт www.sprotiv.info, всего для голосования Молодежная ЦИК подготовила 500 бюллетеней. В урне для голосования были обнаружены 416 бюллетеней. Из них в 20 бюллетенях избиратели поставили отметку напротив слов «не поддерживаю ни одной партии и блока». 18 бюллетеней молодежной ЦИК были признаны недействительными, потому что в некоторых из них избиратели голосовали одновременно за две и больше политических партий или блоков, также несколько бюллетеней вообще оказалось без отметок.

Таким образом, за предложенные Молодежной ЦИК политические партии проголосовали 378 избирателей.

Согласно результатам подсчета голосов, первое место получил блок Юлии Тимошенко – 50,1%, второе – Блок «Наша Украина» - 23%, третье – Партия регионов – 19,8%, четвертое – Коммунистическая партия Украины – 3,4%.

Не преодолели 3% барьер Социалистическая партия – 1,6%, Народный блок Литвина – 1,3% та Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» -0,8%.

По словам председателя молодежной ЦИК Вадима ГЛАДЧУКА, опрос электоральных симпатий на Крещатике длился около 2 часов и сопровождался постоянными ссорами политических оппонентов при полном отсутствии работников милиции.