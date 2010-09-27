Писарев откроет балетную школу в Ивано-Франковске

Художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. А.Соловьяненко, народный артист Украины, известный украинский танцор Вадим ПИСАРЕВ 14 октября откроет детскую балетную школу в Ивано-Франковске.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ПИСАРЕВА, на недавних гастрольных концертах донецкой балетной труппы в городах Западной Украины его поразили радушие и признание балетного искусства тамошних зрителей. Народного артиста приятно удивили и вдохновили талантливые дети, которых он увидел там, поэтому он поддержал идею открытия в Ивано-Франковске балетной школы.

«Вы не представляете, как нас там принимали, вы просто себе не представляете, как они нас там любят…. Я настолько там был вдохновлен и восхищен людьми...», - сказал В.ПИСАРЕВ, отметив, что участвовал в этом гастрольном туре достаточно долго, около трех недель. При этом он добавил, что особенно ему понравились дети: «Я видел там танцующих детей. Меня поразили танцующие дети, они очень талантливые».

В.ПИСАРЕВ отметил, что провел мастер-классы и понял, что этим талантливым детям «нужен хороший педагог по классическому танцу» для десятилетнего обучения, начиная с 7-летнего возраста.

«Теперь 14 октября мы открываем балетную школу в Ивано-Франковске. Мне бы хотелось, чтобы там тоже развивался классический балет, была школа», - сказал народный артист. Он подчеркнул, что в открытии этой школы был заинтересован губернатор Ивано-Франковской области Михаил ВЫШИВАНЮК, который во многом способствовал ее созданию.

«Михаил ВЫШИВАНЮК, губернатор Ивано-Франковской области, помог в открытии этой школы, он был заинтересован в открытии этой школы…Там уже сделали специально при филармонии два балетных зала», - сообщил В.ПИСАРЕВ.

Он также отметил, что донецкие педагоги поедут в Ивано-Франковск преподавать в этой балетной школе, и местная власть предоставляет жилье для этих учителей.