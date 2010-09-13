42-летнего рок-музыканта убила несовершеннолетняя

Милицией Полтавской области раскрыто убийство музыканта Сергея Звенигородского на фестивале любительского искусства «Вйо, Кобеляки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила инспектор Отдела по связям с общественностью УМВД Алла КВИТА.

Она напомнила, что 28 августа в Кобеляках на берегу реки Ворскла проводился фестиваль любительского искусства «Вйо, Кобеляки». На мероприятие прибыло немало любителей рок-музыки, среди которых и 42-летний С.Звенигородский, известный в своем кругу рок-музыкант. В полночь люди обнаружили его мертвым на берегу реки Ворскла. Врачи констатировали: смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, путем удушения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность преступника. Ею оказалась 16-летняя жительница села Лещиновка Кобеляцкого района», - сообщила А.КВИТА.

Она рассказала, что «по словам свидетелей, в тот вечер на фестивале полтавчанин много выпил. Недалеко от палаточного городка, где поселились участники фестиваля, он познакомился с несовершеннолетней. Завязался разговор, и пара отошла подальше от людей, к реке».

«По словам девушки, во время их общения музыкант начал к ней приставать, а потому она ударила его палкой по голове. После этого она схватила подтяжки и окрутила их вокруг головы», -сказала А.КВИТА.

Начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в Полтавской области Жанна АХИДЖАНЯН отметила, что на момент совершения преступления несовершеннолетняя на учете в криминальной милиции не находилась. К уголовной и административной ответственности она не привлекалась. У односельчан характеризовалась положительно.

Сейчас против девушки возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия по данному факту продолжаются.

Как сообщалось, С.Звенигородский известен публике под псевдонимом Марио. Он играл на клавишных. С.Звенигородский являлся ветераном войны в Афганистане.