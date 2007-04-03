Азаров надеется, что Президент поймёт свою ошибку

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает политическую ситуацию в Украине не тупиковой и рассчитывает на компромисс с Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал на экстренном заседании правительства. Он подчеркнул, что правительство работает, и основные макроэкономические показатели улучшаются, инфляция остается в запланированных объемах, в стране сохраняются стабильные цены.

«Мне трудно понять, что лежало в основе такого решения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он убежден, что ситуация не тупиковая, и возможно найти компромисс с Президентом.

«Совершена ошибка, ошибка поправимая», - сказал он.

По его убеждению, ВР пошла навстречу Президенту и оппозиции – «это шаг вперед и нам надо поддержать этот шаг и не допустить дальнейшего нагнетания ситуации».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что опыт 2004 года подсказывает, что перевыборы ведут к дестабилизации ситуации в стране. По его мнению, с октября 2004 по январь 2005 годов рост ВВП упал с 13 до 6,5%. Он подчеркнул, что это цена дестабилизации ситуации. И в таких условиях будет невозможно выполнить основные программы и обеспечить социальные стандарты населения.