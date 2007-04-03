Яценюк предлагает Януковичу ”очень серьёзно поговорить”
01:20, 03 апреля 2007Общество
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Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ остаться без прессы и «очень серьезно поговорить».
Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в ходе экстренного заседания правительства, которое проходит сейчас в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
Пока заседание Кабмина транслируется в прямом эфире при присутствии представителей СМИ.
Вопрос, который обсуждают члены Кабмина - о политической ситуации в Украине в связи с подписанием Президентом Украины Указа о досрочном прекращении полномочий ВР пятого созыва.
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