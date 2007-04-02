Тимошенко: нам больше не нужны никакие соглашения

Оппозиция согласовала все действия во время избирательной кампании и после выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на Майдане Незалежности в Киеве во время подхода к прессе.

В то же время она отказалась говорить, пойдет оппозиция на выборы единым списком или отдельно.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оппозиция «договорилась о том, каким форматом мы пойдем на выборы, это будет формат, который позволяет всем нашим политическим силам идти в полном понимании, в полной политической координации усилий, и мы будем действовать как одна команда», - отметила она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что на сегодня подписаны все коалиционные соглашения, которые регламентируют деятельность оппозиции и после победы на внеочередных парламентских выборах.

«Нам больше не нужно будет ни одного часа для того, чтобы подписывать какие-либо соглашения. У нас все готово», - сказала она.

В то же время, отвечая на другие вопросы, Ю.ТИМОШЕНКО оговорилась, что оппозиция пойдет на выборы двумя демократическими колоннами: «так, как это было в 2002 году, и в полной системе политической координации и непреодолимости». «Мы выиграем эти выборы. Демократические силы эти выборы выиграют, я в этом убеждена», - сказала она.