Украина поддерживает идею России насчет объединенного евро-МЧС

Украина поддерживает идею России по созданию объединенной европейской структуры МЧС, как международного механизма реагирования на крупные катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МЧС Украины Михаил БОЛОТСКИХ, который присутствовал на открытии VI Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Так, глава МЧС Российской Федерации Сергей ШОЙГУ отметил, что сегодня назрела необходимость в создании нового формата спасательной службы на европейском уровне.

«Мы (МЧС России - УНИАН) наметили, какие шаги мы будем совершать для отработки европейского механизма реагирования на крупные катастрофы, если хотите - создание ЕвроМЧС. Он должен быть более эффективным, более быстрым», - сказал российский министр.

По его словам, спасатели РФ ведут такую работу давно, и во время лесных пожаров этим летом удалось отработать международный механизм реагирования на столь крупные чрезвычайные ситуации.

«У нас есть понимание с коллегами во многих европейских странах, во всяком случае в Украине, Италии, Германии, Франции. Я думаю, что мы вот-вот должны перешагнуть тот рубеж, за которым у нас пойдут реальные действия», - отметил С.ШОЙГУ.

Он пояснил, что у каждой из стран есть элитные части спасателей, которые участвуют в самых сложных операциях и что-то умеют лучше других. «У каждой из стран есть свои национальные службы - есть кинологи, есть спасатели, есть пожарные, есть авиация, есть те, кто занимается авиационными авариями и у каждого так или иначе что-то оснащено лучше, что-то хуже. Но у всех есть элита, которой гордятся, которая создавалась для самых сложных ситуаций, - сказал С.ШОЙГУ, - И если мы соберем все эти силы и в случае необходимости сможем их привлечь, то возникает только одна задача - покрыть затраты на доставку спасателей и техники на место события».

С ним полностью согласился и поддержал М.БОЛОТСКИХ.

«То, что говорил Сергей Кужугетович (ШОЙГУ – УНИАН) по новому европейскому формату спасательного дела - это как никогда нужно сейчас, как никогда своевременно и необходимо», - заявил руководитель МЧС Украины. При этом он добавил: «Поэтому, естественно, Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины сделает все возможное, чтобы быть рядом, участвовать в этом процессе максимально, эффективно, вместе, качественно и надолго».