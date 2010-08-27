Эксперт: бензиновый кризис в Сумской области угрожает жизни людей

Дальнейшая эскалация конфликта между руководством области и владельцами большинства АЗС области может иметь катастрофические последствия и несет угрозу для жизни людей.

Об этом заявил УНИАН эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий ГАВРИЛЕЧКО.

«Сохраняющаяся в области жара и большая концентрация машин в огромных очередях возле немногочисленных работающих заправок может привести к катастрофическим последствиям, в первую очередь, к возможным загораниям испарений бензина. Кто в этом случае будет отвечать за сгоревшие поля, леса и сгоревшие дома? А не дай Бог, будут человеческие жертвы? Пример пожаров в России свидетельствует, что катастрофа может начаться в любой миг», - предупреждает эксперт.

Ю.ГАВРИЛЕЧКО уверен, что к решению вопроса должна немедленно подключиться областная государственная администрация, поскольку проблема из хозяйственного спора уже переросла в социальную.

«Тот факт, что в самый разгар аномальной летней жары в Сумской области уже более месяца сложно найти работающую бензозаправку, прежде всего свидетельствует о небрежном отношении к своим обязанностям исполнительной власти региона. Никаким конфликтом бизнес-интересов нельзя оправдать ту опасность, которой подвергаются как жители области, пользуясь услугами спекулянтов, торгующим горючим «с колес» бензовозов», - отметил он.

«В области, как и во всей стране, и так множество проблем. Задача государства – находить решение, а не увеличивать их количество. Абсолютно непонятно, зачем действующий губернатор ЧМЫРЬ занялся совместно с райгосадминистрациями и горисполкомами «отработкой» вопроса о выделении земельных участков под строительство дополнительных АЗС именно сейчас, когда основные заправки области не работают по вине налоговой? Что мешает ему разрешить кризисную ситуацию, обеспечить бесперебойное снабжение бензина, а затем строить планы на будущее? Рационального ответа нет», - заявил Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Как известно, с середины июля в Сумской области наблюдается региональный топливный кризис. Не работают большинство АЗС, из-за чего полностью парализована работа по обеспечению горючим пяти районов – Роменского, Буринского, Великописаревского, Липоводолинского и Краснопольского. Чтобы купить бензин, водители проезжают десятки километров и часами простаивают в огромных очередях.