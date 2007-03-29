Вооруженные силы не сделают ничего, что причинит вред своему народу

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заверяет, что Вооруженные силы Украины не будут втянуты во внутренние конфликты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Ивано-Франковске.

“Политическая элита, которой народ путем выборов доверил право руководить государством, должна решать политические вопросы таким образом, чтобы не было столкновений. Если политическая элита в состоянии это делать, тогда, по моему мнению, она отвечает требованиям времени, соответствует тому, чего от нее ожидают люди”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“Я бы не хотел, чтобы были попытки втягивать силовые структуры в решения тех вопросов, которые должны решаться без силовых структур. Что касается Вооруженных сил, то они готовятся к защите народа от внешних угроз”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он подчеркнул, что армия выполняет задания и в мирное время, помогая гражданам в чрезвычайных ситуациях. “В Вооруженных силах есть серьезный потенциал, для чего, собственно, и готовятся люди в погонах, и я могу сказать на этом этапе, что Вооруженные силы не сделают ничего такого, что причинит вред своему народу”, - подчеркнул министр.